Пол Уокър и Ева Мендес са звездите в култовия екшън „Бързи и яростни 2” тази неделя вечер от 20.00 ч. по NOVA. Номинираният за две награди „Оскар” Джон Сингълтън поема режисурата на продължението и доказва, че може да изведе историята на съвсем различно ниво. Лентата бележи пробивът на рапъра Лудакрис на големия екран, а освен за страхотните каскади и силен съспенс филмът е отличен и за своя саундтрак.

Във втората част на поредицата Брайън О`Конър обикаля улиците на Маями, като изкарва прехраната си чрез надбягвания с коли. Наблюдаван от митническия агент Моника Фуентес, той получава предложение за сделка – да стане полицай под прикритие и да изобличи наркобоса Картър Вероне. В замяна той ще получи чисто досие. Впоследствие заедно с негов приятел той води разследването, което обаче се усложнява заради агент Моника Фуентес – след като е била внедрена при Вероне, тя е станала негова съучастничка.

Редактор: Райна Аврамова