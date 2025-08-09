Носителят на „Еми“ Боб Оденкърк ("Обадете се на Сол" и "Вестник на властта") е звездата в култовия екшън „Бързи и яростни 2” тази неделя вечер от 22.00 ч. по NOVA. Той влиза в ролята на Хъч Мансел – недооценен и пренебрегван баща и съпруг, който се е примирил с ролята си на неудачник, преминаващ незабележимо през живота. Просто "никой" - обикновен мъж с еднообразен живот.

Когато една нощ двама крадци нахлуват в дома му, Хъч не прeдприема нищо, за да защити себе си и семейството си, надявайки се да избегне по-сериозно насилие. Синът му, тийнейджър Блейк ("Колибата") е разочарован от него, а съпругата му Бека ("Кони Нилсен" и "Жената чудо") се отчуждава още повече.

Последствията от инцидента отключват потискания от много врене гняв на Хъч и събуждат отдавна заспали инстинкти. Време е „никой“ да покаже кой е всъщност и да разкрие тъмни тайни и смъртоносни умения. Сред порой от юмруци, изстрели и свистящи гуми, Хъч трябва да спаси семейството си от опасен противник от престъпна мрежа и да гарантира, че никога повече няма да бъде припознаван като никой.



Режисьор на лентата е Иля Найшулер, а сценарист е Дерек Колстад, създал трилогията "Джон Уик". Филмът е със специалното участие на носителя на награда „Еми“ Кристофър Лойд (Завръщане в бъдещето) и музикантът Робърт Фицджералд Дигс, по-известен като RZA.

