В понеделник в "Твоят ден" ще видите:

Цената на мира в Украйна: Ще се стигне ли до размяна на територии между Москва и Киев и какви са очакванията към срещата между Путин и Тръмп?

Сделка за милиони: Продава ли „Лукойл” рафинерията в Бургас на Азербайджан и как евентуален трансфер би разместил пластовете в енергийния сектор?

И още: Гласът на природата. Разказ за климатичните изменения, които не можем да пренебрегнем.

Редактор: Цветисиана Костова