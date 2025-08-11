Във вторник в "Твоят ден" ще видите:

Как потребителите могат да влияят на цените и работят ли мерките срещу поскъпването?

На фона на мирните преговори – Русия обяви, че е превзела ново селище в Източна Украйна. Ще надделее ли дипломацията над оръжията?

Прохлада, приключения, но и риск от инциденти – планината през лятото крие изненади. Какви са съветите за безопасност?

Редактор: Станимира Шикова