Страст и любовни трепети на старта на „Диви и красиви“
Ръст на туристите край Дуранкулак заради „Игри на волята“
Порчетата срещу Мушмурокови в "Семейни войни"
Късметлийско число в "Сделка или не"
Шеф Манчев преобразява ресторант в романтичния Ахтопол в "Кошмари в кухнята"
„Диви и красиви“ – в търсене на истинската любов
Вижте темите и гостите в сутрешния блок на NOVA NEWS
Във вторник в "Твоят ден" ще видите:
Как потребителите могат да влияят на цените и работят ли мерките срещу поскъпването?
На фона на мирните преговори – Русия обяви, че е превзела ново селище в Източна Украйна. Ще надделее ли дипломацията над оръжията?
Прохлада, приключения, но и риск от инциденти – планината през лятото крие изненади. Какви са съветите за безопасност?
Гледайте „Твоят ден" от 9.00 до 11.00 ч. по NOVA NEWS.
