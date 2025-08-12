В сряда в "Твоят ден" ще видите:

В кои сектори служителите получават най-големи заплати и как ще се промени пазарът на труда след влизането ни в еврозоната?

Претърсвания и изземвания в жилища и офиси в София и още няколко града заради сигнали за корупционни престъпления, извършени в Украйна. Какво откриха следователите?

И още: Все повече хора поверяват най-важните си житейски решения на изкуствения интелект. Какви опасности крие замяната на реалното с дигитално общуване?

Редактор: Мария Барабашка