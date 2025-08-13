Галерия “Vivacom Art Hall Oborishte 5” и Община Бургас представят тематична изложба “American Art” (Американско Изкуство) с творби, илюстриращи американската култура и изкуство. Събитие от световен мащаб, което ще събере в Бургас произведения на едни от най-значимите американски и световни артисти на XX и XXI век. Експозицията включва знакови имена, сред които: Andy Warhol, Keith Haring, Jim Dine, Don Ken, Robert Mars, Mr. Brainwash, Hunt Slonem, Stephen Wilson, Rupert Smith, Willem de Kooning и др. Българското участие е представено от Christo (Христо Явашев), Хубен Черкелов и Евгени Йонов, чието творчество по различен начин отразява културното и визуално влияние на Америка – независимо дали чрез директен опит в страната, или през вдъхновението от нейната визуална култура.

Официалното откриване на “American Art” ще се състои на 20 август 2025 г. от 19:00 ч. в Културен център "Морско казино" в гр. Бургас. Публиката ще има удоволствието да се наслади и на ексклузивно музикално изпълнение на изтъкнатите джаз музиканти Антони Дончев (пиано) и Георги Дончев (контрабас), което ще даде тон на това незабравимо преживяване, където музика, изкуство и идея за културна свързаност ще се слеят в едно.

Деница Гергова, арт директор на Галерия Vivacom Art Hall Оборище 5, пренася американската художествена енергия на българска сцена с изложба от световна величина в Бургас:

За втора поредна година, съвместно с Община Бургас и Културен център "Морско казино" реализираме мащабен проект, с който превръщаме града в епицентър на световното изкуство. Тази година изложбата “American Art” е посветена на следвоенното и съвременно американско изкуство, като в нея участват едни от най-утвърдените световни творци, споделя тя.

През февруари 2025 година, при посещението си в Музея за модерно изкуство (MoMA) в Ню Йорк, попадам в свят, където абстрактният експресионизъм, поп артът и американската графика разказват историите на едно общество, преоткрило себе си след Втората световна война. Там, сред платната на Полък, Уорхол и Ротко се ражда идеята – тази енергия трябва да стигне и до България. Да се срещне с родния артистичен контекст. Да влезе в диалог със съвременни български творци, чиито пътища по един или друг начин са се пресекли с Америка. Така се ражда и идеята за изложбата, разказва още Деница Гергова.

* Изложбата е част от културната програма на Община Бургас за 2025 г. и е ключов елемент в подкрепа на кандидатурата на града за Европейска столица на културата 2032. Чрез представянето на световно признати автори и утвърдени български творци, Бургас подчертава амбицията си да бъде домакин на културни събития с международен мащаб.

Допълнителна информация:

• Период: 20 август – 5 октомври 2025 г.

• Работно време: всеки ден от 10:00 до 20:00 ч.

• Място: Културен център „Морско казино“, зали „Ал. Г. Коджакафалията“ и „Георги Баев“

• Вход: с билет

• Предлага се: лимитирана серия арт постери за закупуване

Kратко представяне на част от авторите, включени в изложбата „American Art”:

Christo (Христо Явашев, 1935–2020) Кристо е български артист, роден в Габрово. Той напуска България през 1956 г. и се установява в Париж, където среща Жан-Клод, с която създава емблематични монументални проекти. Сред тях са „Опакованият Райхстаг“, „Плаващите кейове“ и „Триумфалната арка“. Изкуството му обединява скулптура, природа и архитектура, трансформирайки пространството по временно, но въздействащо начин. Кристо оставя следа в историята на изкуството с идеи, които променят възприятието за обем, време и свобода.

Andy Warhol (1928–1987) Анди Уорхол е американски художник, лидер на поп арта и културна икона на XX век. Роден е в Питсбърг, Пенсилвания, в семейство на словашки имигранти. Завършва Карнеги институт през 1949 г. и започва кариера като илюстратор, работейки за компании като The New York Times и Columbia Records. През 60-те години основава студиото „Фабриката“ и създава едни от най-известните образи в съвременното изкуство – като портретите на Мерилин Монро и консервите Campbell. Работата му променя представата за изкуство, комерсиализъм и слава. Уорхол остава символ на американската поп култура и визуален език.

Willem de Kooning (1904–1997) Вилем де Кунинг е нидерландско-американски художник и водеща фигура в абстрактния експресионизъм. Роден в Ротердам, той имигрира в САЩ през 1926 г. и става част от нюйоркската арт сцена. Известен е с динамичната си живопис, особено със серията „Жени“, където съчетава фигуративност и абстракция. Работата му е експресивна, физическа и изпълнена с енергия. Де Кунинг променя езика на съвременното изкуство с жест и емоция.

Mr. Brainwash (Thierry Guetta, р. 1966) Mr. Brainwash е псевдоним на френския артист Тиери Гета, който добива известност с филма на Banksy *Exit Through the Gift Shop*. Стилът му съчетава класически поп арт, улично изкуство и културни икони като Мона Лиза, Чаплин и Супермен. Творбите му използват ситопечат, шаблони, спрей и рисуване на ръка. Изкуството му е смело, енергично и наситено с ирония. Mr. Brainwash представя поп културата с хумор и оптимизъм.

Jim Dine (р. 1935) Джим Дайн е американски художник и скулптор, роден в Синсинати, Охайо. През 60- те години става част от поп арт движението, но се откроява с личната и емоционална природа на творчеството си. Често използва образи на сърца, инструменти и Венера, за да изрази дълбоки чувства и преживявания. Рисуването остава в центъра на неговата практика, макар да работи също в гравюра, скулптура и поезия. Дайн обединява символизъм и интимност в богат визуален език. Неговото изкуство разказва истории за любов, памет и идентичност.

Keith Haring (1958–1990) Кийт Харинг е американски уличен артист, известен със своите ярки, графични символи и социално ангажирано изкуство. Той започва кариерата си, рисувайки в метрото на Ню Йорк, като съчетава поп култура с активизъм. Творчеството му е насочено към теми като любов, равенство, болест и свобода. Харинг работи открито по въпросите на СПИН кризата и ЛГБТ правата. Неговият стил е енергичен, достъпен и незабавно разпознаваем, а влиянието му върху визуалната култура продължава и днес.

Don Ken (р. 1956) Дон Кен е белгийски художник, започнал кариерата си като моден фотограф. Вдъхновен от поп арта и Дисни, той започва да използва иконични анимационни образи, за да създаде игриви и цветни композиции. След съдебно дело получава изключителното право да използва герои на Дисни в изкуството си. Работата му съчетава детска невинност с поп културна критика. Дон Кен създава визуален свят, който е едновременно носталгичен и провокативен.

Robert Mars (р. 1969) Робърт Марс е съвременен американски художник, който изследва темите за носталгията, славата и американската идентичност. Роден в Ню Джърси, той съчетава ретро изображения с колажи, смесени техники и неонови елементи. Често използва образи на Мерилин Монро, Елвис Пресли и други поп икони. Работите му представят американската мечта чрез лещата на времето. Марс съчетава миналото и настоящето в динамичен и ярък стил.

Hunt Slonem (р. 1951) Хънт Слонем е американски неоекспресионист, прочут с изображения на птици, пеперуди и зайци. Използва повторение като форма на медитация. Образите му са изпълнени с енергични мазки и ярки цветове. Произведенията му се намират в колекциите на музеи като Метрополитън, Уитни и Гугенхайм. Слонем съчетава природата и подсъзнанието в един ярък визуален свят.

Rupert Smith (1953–2002) Рупърт Смит е американски художник и майстор на ситопечата, роден в Ню Джърси. Завършва института Прат през 1973 г. и работи в Ню Йорк, където създава светещи, бляскави платна с помощта на диамантен прах. През 70-те започва сътрудничество с Анди Уорхол и изработва някои от най-известните му отпечатъци. Творчеството му обединява гламур, поп култура и експериментална техника. Смит остава важна фигура в историята на американския поп арт.

Stephen Wilson (р. 1979) Стивън Уилсън е американски концептуален артист, роден в Хобокен, Ню Джърси. Той използва бродерия, текстил и 3D печат, за да създаде произведения, вдъхновени от луксозни марки и съвременна култура. Изкуството му комбинира традиционни техники с модерна естетика и засяга теми като консуматорство и идентичност. Уилсън предлага нова визия за това как класически занаят може да се превърне в съвременно изкуство.

NOVA е медиен партньор на събитието.

Редактор: Боряна Димитрова