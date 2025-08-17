В понеделник в "Твоят ден" ще видите:

Вълна от реакции след тежката катастрофа в София, причинена от млад шофьор без опит и с 6 фиша. Трябва ли да се затегнат правилата за младите водачи?

След срещата Тръмп-Путин, Зеленски заминава спешно за Вашингтон, придружен от европейските лидери. Кой на какви (от)стъпки е готов?

Масирана хакерска атака в социалните мрежи в опит за кражба на профили. Как работи схемата и можем ли да се предпазим?

