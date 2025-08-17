Новият бизнес с разхождане на кучета на Джин (Боби Лий) взема неочакван обрат, след като Хигинс го наема да разхожда Зевс и Аполон. По невнимание Джин ги трови с шоколад и се налага да ги заведе във ветеринарна клиника. Случайното действие е с неочаквани последици за всички.

Романтични сънища, изневяра и желание за отмъщение в „Магнум“

Междувременно църква получава голямо анонимно дарение от енориаш, изпъстрено с кръв, и монахиня ангажира Магнум и Хигинс да разследват източника на парите. В крайна сметка те откриват, че са замесени двама крадци, които държат Джин и останалите във ветеринарната клиника като заложници, докато ветеринарният лекар лекува един от крадците за огнестрелна рана.

Рик притеснено се готви да възобнови контактите си със Сузи (Бетси Филипс) и като душ със студена вода му действа обаждането й по FaceTime.

Редактор: Райна Аврамова