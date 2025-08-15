Хигинс е обезпокоена от постоянни натрапчиви романтични сънища и моли своя психиатър за нова среща. С кого е свързан съня й и защо се налага младата жена да има тайни от партньора си? В същото време Магнум и Хигинс са наети от нов клиент, за да потърсят доказателство за изневяра. След като се сдобиват с доказателството, детективите молят Рик да връчи на мъжа документи за развод.

Междувременно мъж в кафене тайно оставя карта с памет в чантата на момиче, с което се е срещнал случайно. След кратката среща в кафенето, младата жена е заинтригувана емоционално и решена на всичко, за да открие любовта на живота си, ангажира Хигинс и Магнум да открият странния анонимен мъж. Заели се със задачата, детективите рзбират, че човекът, който издирват крие голяма тайна и действията му са водени от желанието да отмъсти за смъртта на сестра си.

Не пропускайте приключенията на чаровния частен детектив и екипа му тази вечер от 22.30 ч. по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова