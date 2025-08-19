Шами (Кристофър Торнтън) моли Магнум и Хигинс да открият негов приятел – бездомен ветеран, който е изчезнал безследно.

„Магнум“ разплита следите на мистериозно дарение в църква

Междувременно Ти Си се опитва да накара Кейд да се върне в училище, но бързо разбира, че това няма да е никак лесно.

Не пропускайте приключенията на чаровния частен детектив и екипа му тази вечер от 22.30 ч. по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова