Галерия “Vivacom Art Hall Oborishte 5” представя в Бургас тематична изложба “American Art”. Експозицията включва знакови имена от американската и световна арт сцена, сред които Анди Уорхол, Кийт Харинг, Джим Дайн, Дон Кен, Робърт Марс, Вилеем де Конинг.



Българското участие е представено от Christo (Христо Явашев), Хубен Черкелов и Евгени Йонов, чието творчество по различен начин отразява културното и визуално влияние на Америка.



Изложбата може да бъде видяна до 5 октомври в двете основни зали "Коджакафалията" и "Георги Баев".

„Идеята за изложбата от MOMA до Бургас идва от едно мое посещение като арт директор в Музея за модерно изкуство в Ню Йорк. В изложбата посетителите ще могат да видят следвоенни американски автори, сред които прочутите образи на Мерилин Монро на Анди Уорхол. Американската култура, която в световния арт пазар е сред най-водещите и харесвани тенденции, определя арт пазара в момента“, сподели Деница Гергова, куратор на изложбата и арт директор на Vivacom Art Hall Oborishte 5.

