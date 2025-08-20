-
NOVA и АУБ продължават инициатива си за търсене на социални предприемачи
-
Оперната прима Соня Йончева се завърна на родната сцена с два спектакъла във Варна
-
Фондация „Реал Мадрид" организира своя първи футболен лагер в България
-
„Йохан Щраус Виртуозен Оркестра” съживява магията на златната епоха на виенската класическа музика на крепостта „Царевец“
-
Оперната дива Диана Дамрау с изпълнения на 6 езика на фестивала "Опера в Летния театър"
-
Изложба „Професия човек“ на фондация „За нашите деца“
Експозицията на популярни художници от американската и световна арт сцена се организира от Vivacom Art Hall Oborishte 5
Галерия “Vivacom Art Hall Oborishte 5” представя в Бургас тематична изложба “American Art”. Експозицията включва знакови имена от американската и световна арт сцена, сред които Анди Уорхол, Кийт Харинг, Джим Дайн, Дон Кен, Робърт Марс, Вилеем де Конинг.
Българското участие е представено от Christo (Христо Явашев), Хубен Черкелов и Евгени Йонов, чието творчество по различен начин отразява културното и визуално влияние на Америка.
Изложбата може да бъде видяна до 5 октомври в двете основни зали "Коджакафалията" и "Георги Баев".
„Идеята за изложбата от MOMA до Бургас идва от едно мое посещение като арт директор в Музея за модерно изкуство в Ню Йорк. В изложбата посетителите ще могат да видят следвоенни американски автори, сред които прочутите образи на Мерилин Монро на Анди Уорхол. Американската култура, която в световния арт пазар е сред най-водещите и харесвани тенденции, определя арт пазара в момента“, сподели Деница Гергова, куратор на изложбата и арт директор на Vivacom Art Hall Oborishte 5.Редактор: Райна Аврамова
