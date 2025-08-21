NOVA и Американският университет в България (АУБ) подкрепят социалното предприемачество у нас със стипендията NOVA EMBA Scholarship за трети пореден път. Тази година положителният ефект на кампанията ще бъде разширен с две стипендии, които покриват 50% от таксата за обучение за престижната Executive MBA програма на университета. Всички желаещи да се включат в подбора за двете стипендии в магистърската програма по бизнес администрация за ръководни кадри на АУБ могат да подадат своите кандидатури до 14 септември 2025 г. на: www.aubg.edu/NOVA-emba-scholarship.

Програмата е подходяща за кандидати – бъдещи или настоящи предприемачи, които търсят решение на значим социален проблем в България в две направления: социална и културна активност, както и екологична устойчивост и зелен бизнес. Победителите в конкурса за NOVA EMBA Scholarship ще бъдат определени от комисия, съставена от представители на АУБ и NOVA.

Първият конкурс през беше спечелен от Боян Недялков за неговия проект за безплатен скрийнинг, който открива навреме тежки заболявания. Носителят на втората стипендия е Джейн Керкова, която създава платформа, бореща се с разхищението на храна.

„Програмата ми помогна много в посока стратегическо мислене. Когато имам цялата картинка за бизнеса, ми е по-лесно да си представя как искам да изглежда проекта за следващ период от време. Преди всичко беше хаотично, но когато по-голямата част от нещата са ясни, те се подреждат“, коментира Боян Недялков Executive MBA програмата на университета в „ Здравей, България“.

Вторият стипендиант на NOVA EMBA Scholarship Джейн Керкова допълва: „Лично аз агитирам колегите си в стартъп средите да кандидатстват за стипендията, тъй като смятам, че програмата е много стойностна и дава познания в сферата на финансите, маркетинга, човешките ресурси и лидерството като цяло за хората със собствен бизнес. Помага ти да работиш в екип от хора.“

Заинтересованите бъдещи студенти могат да кандидатстват за стипендията, преди да бъдат приети в програмата, но ще я получат едва след като завършат процеса по кандидатстване и бъдат одобрени за прием. В процеса на конкурса журито ще разгледа всички кандидатури и ще избере петима финалисти. Стигналите до заключителната фаза кандидати ще трябва да представят своите проекти на живо пред членовете на журито на 4 октомври. Името на победителя ще бъде обявено на официално събитие.

Проектите трябва да бъдат качени на: NOVA EMBA Scholarship - AUBG

Въпроси могат да бъдат изпращани на EMBAscholarships@aubg.edu

За Американския университет в България (АУБ)

Вече над 30 години Американският университет в България, създаден от визионери от България и САЩ, обучава млади таланти, които да променят света към по-добро, и отстоява своето мото „Напред и нагоре“. Визията му е да се развива като център за върхови постижения в усвояването на знания, преподаването и екипната работа в Югоизточна Европа. АУБ дава висококачествено американско образование по системата Liberal Arts. При този модел на висше образование студентът е в центъра на обучението, а приоритетите са стимулирането на критичното мислене, активното учене и креативността. Университетът предлага 14 бакалавърски програми в Благоевград, както и магистърска програма по бизнес администрация за ръководни кадри в София.

АУБ разполага с най-добрата университетска база в региона: комфортни общежития, отличения с награди студентски център „Америка за България“ и най-голямата англоезична библиотека в Югоизточна Европа. Днес в университета се обучават близо 1000 студенти от над 40 държави, а преподавателският състав надхвърля 70 души от над 20 страни. Всяка година АУБ предоставя близо 5 млн. щ.д. за стипендии и финансово подпомагане на най-добрите студенти и така насърчава равните възможности. Висшето училище поддържа програми за обмен с някои от водещите университети в САЩ, сред които Корнел, Йейл, Станфорд, Принстън и др. АУБ е акредитиран както в САЩ от New England Commission of Higher Education, така и в Европа от българската Национална агенция за оценяване и акредитация. В резултат успешно завършилите студенти получават двойна диплома – за САЩ и Европа. АУБ заема водещи позиции в рейтинговата система на българското Министерство на образованието и науката. Общо завършилите Американския университет в България за 30 години са над 5000 души, сплотени в глобална общност и активно подкрепящи развитието на своята Алма матер. Възпитаниците на висшето училище заемат ръководни позиции в международни компании, развиват успешно собствен бизнес или продължават обучението си в престижни университети в цял свят. Сред техните работодатели са Министерският съвет на Република България, Българската народна банка, Организацията на обединените нации, Световната банка, Microsoft, SAP, Citibank, CNN, The New York Times и др.

За Нова Броудкастинг Груп

Нова Броудкастинг Груп e една от най-големите мултиплатформени медийни и технологични компании в България, част от United Media, член на водещия телекомуникационен и медиен оператор в Югоизточна Европа United Group. Развива се изключително динамично и предлага голямо разнообразие от телевизионни канали, радио станции, уебсайтове, дигитални платформи и печатни медии. NOVA е водещият политематичен канал у нас, отличаващ се с иновативните си програми и с въвеждането на много международни телевизионни формати у нас. Подкрепата на българските филми и сериали се превърна в запазена марка на компанията, а авторските уеб продукции и видео проекти допълват богатото портфолио на групата. NOVA предлага висококачествени актуални предавания, а новинарските й емисии са сред водещите източници на информация, според годишните доклади на Института за изследване на журналистиката на Ройтерс. Зад посланието “Довери се на опита” стоят утвърдени журналисти с мисията да информират обективно. Медията има споразумения за сътрудничество с Американската агенция за глобални медии, CNN и DW.

Спортните канали и платформи на Нова Броудкастинг Груп предлагат достъп на зрителите и онлайн потребителите до едни от най-атрактивните първенства. Първият премиум платен спортен пакет на пазара DIEMA EXTRA осигурява богато спортно съдържание в общо 4 канала, а абонаментната стрийминг платформа PLAY DIEMA XTRA гарантира неограничен достъп до каналите на живо и в HD качество.

