В епизода на сериала тази вечер дезориентиран мъж се събужда на плажа целият в кръв, но не си спомня нищо. В опит да си обясни ситуацията той наема Магнум и Хигинс да разследват предполагаемото престъпление. Междувременно Ти Си е изненадан от неочаквано посещение на биологичната баба на Кейд, а чувствата на Рик към Сузи стават все по-силни, докато се подготвят за раждането на първото им дете.

Гледайте приключенията на чаровния частен детектив и екипа му този четвър вечер от 22.30 ч. по NOVА.

Редактор: Райна Аврамова