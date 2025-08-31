Благотворителното събитие ще събере на едно място футболни и музикални звезди в подкрепа на различните деца.

„За мен това да приемаме различните хора винаги е било на преден план. Самият аз винаги съм се чувствал различен по някакъв начин. Станах музикант в България, което само по себе си е голямо приключение. Това, че съм учил в Западна Европа – във Франция, и там видях как може да е. Иска ми се и тук да стане така в това отношение“, споделя Боро Първи.

Легендата на българския футбол Краси Балъков, от своя страна, пояснява, че от 30 години се занимава с благотворителна дейност. Лице е на SOS Детски селища. „Създаването на нашата фондация „Национали 94“ преди една година още повече ни свързва с такъв тип дейности и благотворителни каузи, които са необходими за обществото. След като БФС ме поканиха, веднага приех да участвам в това събитие. Още повече, че е за деца и е свързано с фондацията на Криско „Слънчеви деца“. Дано повече хора да се включат, защото каузата е много добра! Надяваме се с участието на популярни лица като нас да превърнем тези каузи в традиция, която да се случва ежегодно.“

Според Боро Първи най-важната промяна, която трябва да се случи е промяната в нагласата на обществото. „Трябва да започнем да приемаме различните хора, без значение какъв е техният случай. Да ги приемаме като хора с различна перспектива към света. Лично аз търся начин да подобря себе си и хората, които слушат музиката ми. Ако мога по някакъв начин да им повлияя в тази посока… Относно намесата на държавата, смятам, че когато има желание от обществото, тя ще бъде принудена да помага в даден момент.“

Боро Първи споделя, че гледа на каузите, свързани с деца по различен начин след раждането на сина му преди година. „Видях детето на Криско на едно събитие бекстейдж и видях с очите си колко слънчево е то. След като общувах малко с него, осъзнах, че наистина е различен. А част от различността му му дава голямо предимство. Той вижда най-вече хубавото в света. Той е весел и усмихнат каквито трябва да бъдат всички деца.“

На 2 и 3 септември на стадион „Юнак“ от 17.00 ч. до 23.00 ч. ще има много интересни игри, музика, спектакъл. Посетителите ще имат възможността да получат автографи от всички присъстващи звезди на събитието.

Редактор: Боряна Димитрова