Българският футболен съюз съвместно с фондация „Слънчеви деца“ канят всички на благотворителна футболна фиеста „Заедно за децата“ на 2 и 3 септември на стадион „Юнак“
Благотворителното събитие ще събере на едно място футболни и музикални звезди в подкрепа на различните деца.
„За мен това да приемаме различните хора винаги е било на преден план. Самият аз винаги съм се чувствал различен по някакъв начин. Станах музикант в България, което само по себе си е голямо приключение. Това, че съм учил в Западна Европа – във Франция, и там видях как може да е. Иска ми се и тук да стане така в това отношение“, споделя Боро Първи.
Легендата на българския футбол Краси Балъков, от своя страна, пояснява, че от 30 години се занимава с благотворителна дейност. Лице е на SOS Детски селища. „Създаването на нашата фондация „Национали 94“ преди една година още повече ни свързва с такъв тип дейности и благотворителни каузи, които са необходими за обществото. След като БФС ме поканиха, веднага приех да участвам в това събитие. Още повече, че е за деца и е свързано с фондацията на Криско „Слънчеви деца“. Дано повече хора да се включат, защото каузата е много добра! Надяваме се с участието на популярни лица като нас да превърнем тези каузи в традиция, която да се случва ежегодно.“
Според Боро Първи най-важната промяна, която трябва да се случи е промяната в нагласата на обществото. „Трябва да започнем да приемаме различните хора, без значение какъв е техният случай. Да ги приемаме като хора с различна перспектива към света. Лично аз търся начин да подобря себе си и хората, които слушат музиката ми. Ако мога по някакъв начин да им повлияя в тази посока… Относно намесата на държавата, смятам, че когато има желание от обществото, тя ще бъде принудена да помага в даден момент.“
Боро Първи споделя, че гледа на каузите, свързани с деца по различен начин след раждането на сина му преди година. „Видях детето на Криско на едно събитие бекстейдж и видях с очите си колко слънчево е то. След като общувах малко с него, осъзнах, че наистина е различен. А част от различността му му дава голямо предимство. Той вижда най-вече хубавото в света. Той е весел и усмихнат каквито трябва да бъдат всички деца.“
На 2 и 3 септември на стадион „Юнак“ от 17.00 ч. до 23.00 ч. ще има много интересни игри, музика, спектакъл. Посетителите ще имат възможността да получат автографи от всички присъстващи звезди на събитието.Редактор: Боряна Димитрова
