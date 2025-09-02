Rebel Rebel става на 5 години и празнува с любимите шведи CLAWFINGER – рап-метъл законодателите, за които да се бунтуват е естествено състояние, дарк рок героите Тhe Sisters of Mercy и с Цар Плъх, Lek City Case, ALI, Me And My Devil, Hellion Stone u No More Many More - ярките двигатели на българската алтернативна сцена.

Rebel Rebel празнува своята пета годишнина с най-силното си издание досега - два дни свободна сцена, приятелство и безкомпромисен звук. На 13 и 14 септември Vidas Art Arena в София ще бъде домакин на двудневен музикален празник на бунта, който започна през 2021 г. като визитка на артистите от независимото обединение Projector Plus, а днес вече е емблема на алтернативната сцена с разпознаваем характер и послание.

На 13 септември Rebel Rebel посреща пионерите на европейския рап-метъл кросоувър машините CLAWFINGER, които преди дни се върнаха в играта с чисто нов сингъл. Не „за да спасят света, а за да крещят без извинения, докато той гори“, по техните собствени думи. Новата им песен „Scum“ е яростен пънк-рап удар - шумен, суров и кипящ от гняв. Завръщането им бележи най-директната и брутално честна форма на бунта им от години насам. „Scum е химн, който хваща направо за гърлото,“ казва вокалистът Зак Тел. „Това е за типа човек, когото всички тайно искаме да няма на тази планета.“ (бел. ред. Подсказваме ви, оранжев е!). След близо три десетилетия на сцена CLAWFINGER са все така шумни, симпатични и безкомпромисни. А химнът на цяло поколение - Do What I Say - е обещание за 100 % адреналин на живо, както и другите им безпощадни класики, които носят трайна следа в съзнанието на българската публика. На 13 септември CLAWFINGER ще докажат още веднъж защо бунтът в музиката няма възраст, граници и компромис. И защо са тук не просто като гости, а като част от празника за пет години Rebel Rebel.

Другите специални гости са от мрачен Лийдс - The Sisters of Mercy, които идват на 14 септември, за да припомнят защо тъмнината е едно от най-силните оръжия на свободата. Групата, която не харесва етикета „готик рок“, но създаде цяла епоха с мрачния си хибрид от метъл, психеделия, пост-пънк и денс бийтове, идва отново в България, за да сподели сцената на Rebel Rebel. Водени от неподражаемия Andrew Eldritch и неговия дълбок и меланхоличен тембър, те продължават да бъдат символ на бунта срещу клишетата и комерсиалното.

Rebel Rebel празнува юбилея си в последния силен летен уикенд на Vidas Art Arena, на 13 и 14 септември с две вечери, в които българските артисти остават в сърцето на фестивала. Световните групи идват, за да споделят сцената с тях - с тези локални банди с глобална енергия, които вече пет години създават звука на Rebel Rebel. Двигателите на българската алтернативна сцена, все по-мощна, жива и автентична - Цар Плъх, Lek City Case, ALI, Me And My Devil, Hellion Stone, No More Many More, обединени от приятелството, свободата и енергията на Projector Plus.

Защото добрата музика има значение.

Като реверанс към лоялната публика, която подкрепя фестивала от самото му начало, в продажба в мрежата на Ticket Station вече са пуснати ограничен брой 555 двудневни билети на цена от 55 лева за 5-тата годишнина на Rebel Rebel. След тяхното изчерпване, цените ще се променят. Хлапетата до 13 години влизат без билет и с декларация, защото имат родители с добър музикален вкус.

