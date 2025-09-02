Свикнали сме чудесата да се случват в приказките, много далеч във времето или много далеч в пространството… Това чудо, за което говорят всички, е съвсем наблизо - поне за софиянци - в Горни Богров. За него се знае от десетилетия, първоначално по разкази на свещеници. На тях им направило впечатление, че година след година когато влизат зад олтара - камъкът там расте - спрямо техния ръст и сравнен с големината на иконите вътре. След това започват да го мерят и това се потвърждава. Ще разкажем и за другите чудеса в манастира - за лековитата вода и за необикновения елек, който вярващите обличат за здраве.

