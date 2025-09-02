Дом, семейството и екипът му са заедно и са по-щастливи от всякога. Те имат пари, спокойствие и свобода. Но ненадейно в живота на Дом се появява мистериозна жена кибертерорист, която го въвлича отново в капана на престъпния свят, от който той трудно може да се измъкне.

Екипът на Торето ще трябва да се изправи пред изпитания, с каквито никога не се е сблъсквал дотогава и да обиколи половината земно кълбо, за да спре един краен анархист и да предотврати хаос, който застрашава целия свят.

Не пропускайте развръзката в криминалния екшън тази събота от 20.00 ч. по NOVA.

