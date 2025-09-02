Уил Смит ще стане супергерой по неволя в екшън-комедията “Ханкок” тази събота от 23.00 ч. по NOVA. Героят наСмит – Ханкок, не е типичният супергерой. Той е нервен и конфликтен, а всички негови героични намерения завършват с огромни щети. Други ярки черти от образа му са пристрастеността му към алкохола и грубият език, които го правят доста несимпатичен за гражданите на Лос Анджелис. Това обаче ще се промени, когато с него се захваща PR специалистът Рей Ембри (Джейсън Бейтман), който се чувства задължен на супергероя, който го е спасил от катастрофа с влак. Дали Рей ще успее да превърне хулиганът герой в любимец на Лос Анджелис?

Лентата е опит на номинирания за две награди “Еми” продуцент и режисьор Питър Бърг да даде един различен поглед към комиксовите герои, като изведе на преден план по един забавен начин неволите на един човек със свръхестествени способности. Бърг е известен на зрителите като актьор, но вече се е доказал и като продуцент с работата си по “Съучастникът” и като режисьор с фантастичния трилър “Самотният оцелял”.

“Ханкок” е успешният експеримент на Бърг в комедията, както благодарение на страхотната игра на Уил Смит, Чарлийз Терон и Джейсън Бейтман, така и заради историята на историята на сценариста Винсент Нго, работил по филмови проекти с Тони Скот и Дейвид Финчър.

