Романтичното филмово приключение „Любов по график“ ще отведе зрителите в красивото крайбрежие на Маями. В лентата ще проследим предизвикателствата, пред които е изправена създателката на съдържание Джени, която се опитва да придаде на новините положително звучене чрез социални медии. Когато марката за красота Bloom решава да затвори водещия си магазин и да се съсредоточи върху онлайн продажбите, Джени трябва да намери начин да се справи с реакцията на лоялните почитатели на бранда. Освен това Bloom се ориентира към екологични продукти и уелнес, което позволява на младата жена да се откъсне от работния график, като прекара в уединение на крайбрежието в Маями, опитвайки се да улови „живота“ в баланса между работата и личния живот. В стремежа си да го постигне, тя се сблъсква с Нейт, който е сякаш неподвластен на нейния чар. Когато Джени осъзнава, че той е търсач на силни усещания, който е успял да постигне търсения баланс, между тях започват да прехвърчат искри, но има един проблем… той е брат на нейния шеф. Как ще се развият взаимоотношенията им и ще разкрият ли и двамата чувствата си един към друг?

Неделният киноследобед ще продължи с лентата „Сладко за двама“, която ще ни потопи в буря от емоции, любов и трепет на сърцето, които ще излязат извън контрол. В лентата на канадската режисьорка Каролине Лебрех ще проследим историята на Рейчъл, на която ще й се наложи да влезе в надпревара с времето. След като кленовата градина на семейство й започва да запада точно преди предстоящия „Фестивал на кленовия сироп“. С помощта на агронома Дерек тя ще се опита да я спаси и ще открие, че приятелството им може да има собствен сладък край.

