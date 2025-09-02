Киану Рийвс се завръща в образа на един от най-опасните наемни убийци в наелектризиращия екшън „Джон Уик 3“ тази неделя от 20.00 ч. по NOVA. Лентата е режисирана отново от Чад Стахелски, а в главните роли влизат още изкусителната Холи Бери, Иън Макшейн, Лорънс Фишбърн и Марк Дакаскос.

След като във втората част легендарният наемен убиец Джон Уик (Киану Рийвс) беше заставен да се завърне към старите си навици, той замина за Рим, за да се изправи срещу някои от най-опасните убийци в света.

В „Джон Уик 3” тази вечер екшън героят отново ще премине през невероятни изпитания. Целият град е по петите му, тъй като за главата му е обявена награда от 14 милиона долара. Джон обединява сили със София (Холи Бери), която му помага да запази живота си и да напусне града.

Не пропускайте „Джон Уик 3“ тази неделя от 20.00 ч. по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова