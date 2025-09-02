-
14 милиона долара за главата на Киану Рийвс в "Джон Уик 3"
-
Уил Смит е конфликтен супергерой по неволя по NOVA
-
Предателство и висок адреналин в „Бързи и яростни 8“
-
Динозаврите оживяват в “Джурасик парк” по NOVA
-
Джеки Чан е по следите на изгубено съкровище в „Кунг-фу йога“ по NOVA
-
Любов и битки на дансинга в „Уестсайдска история” по NOVA
Гледайте фантастичната класика тази неделя от 22.40 ч. по NOVA
Динозаврите отново превземат екрана в номинираната за “Оскар” фантастика "Изгубеният свят: Джурасик парк" тази неделя от 22.40 ч. по NOVA. В продължението на култовата си лента Стивън Спилбърг събира съзвездие от актьори, сред които Джеф Голдблум, Джулиан Мур, Пийт Посълуейт, Ричард Атънбъро и Винс Вон.
Сюжетът на тази втора част е заплетен около Джон Хамънд, който привиква бившия си колега Иан Малкълм в дома си, за да му съобщи шокираща новина - докато почти всичко в Джурасик Парк е унищожено, инженерите са открили втора база, в която държат тайно други динозаври, съживени чрез ДНК клониране. Сами на острова, те ще трябва отново да се борят за живота си. Къде ще ги отведе поредния експеримент с динозаври и ще оцелеят ли в този фантастичен свят?
Не пропускайте развръзката в култовата фантастика "Изгубеният свят: Джурасик парк" тази неделя от 22.40 ч. по NOVA.Редактор: Боряна Димитрова
Последвайте ни