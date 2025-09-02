Динозаврите отново превземат екрана в номинираната за “Оскар” фантастика "Изгубеният свят: Джурасик парк" тази неделя от 22.40 ч. по NOVA. В продължението на култовата си лента Стивън Спилбърг събира съзвездие от актьори, сред които Джеф Голдблум, Джулиан Мур, Пийт Посълуейт, Ричард Атънбъро и Винс Вон.

Сюжетът на тази втора част е заплетен около Джон Хамънд, който привиква бившия си колега Иан Малкълм в дома си, за да му съобщи шокираща новина - докато почти всичко в Джурасик Парк е унищожено, инженерите са открили втора база, в която държат тайно други динозаври, съживени чрез ДНК клониране. Сами на острова, те ще трябва отново да се борят за живота си. Къде ще ги отведе поредния експеримент с динозаври и ще оцелеят ли в този фантастичен свят?

Не пропускайте развръзката в култовата фантастика "Изгубеният свят: Джурасик парк" тази неделя от 22.40 ч. по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова