В сряда в "Денят на живо с Наделина Анева" ще видите:

Началото на новия политически сезон – вот на недоверие и изпитанията за кабинета – анализ на политолога доц. Милен Любенов.

И още: ходовете на Урсула фон дер Лайен и прегрупирането на световните сили – гост заместник- директорът на Европейския институт за външна политика Весела Чернева.

Не пропускайте „Денят на живо с Наделина Анева“, след новините в 17 часа.

Редактор: Дарина Методиева