В понеделник в "Твоят ден" ще видите:

Стотици нарушения за средна скорост за броени часове. Какъв ефект ще има новата система?

26 страни се включиха в гаранциите за сигурност на Украйна. Какво се договориха европейските лидери и какви са шансовете за мир?

Времето през септември с Ники Василковски. До кога може да се възползваме от късна лятна ваканция?

Гледайте „Твоят ден” от 9.00 до 11.00 ч. по NOVA NEWS.

