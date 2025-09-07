Вижте темите и гостите в сутрешния блок на NOVA NEWS
В понеделник в "Твоят ден" ще видите:
Стотици нарушения за средна скорост за броени часове. Какъв ефект ще има новата система?
26 страни се включиха в гаранциите за сигурност на Украйна. Какво се договориха европейските лидери и какви са шансовете за мир?
Времето през септември с Ники Василковски. До кога може да се възползваме от късна лятна ваканция?
Гледайте „Твоят ден” от 9.00 до 11.00 ч. по NOVA NEWS.Редактор: Цветина Петрова
Последвайте ни