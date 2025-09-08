От 12.30 ч. в романтичната комедия „Играй, смей се и обичай“ звездата от фантастичния сериал „Зоо“ Джейсън Сърмак ще открие с помощта на актрисата от популярната сага „Дните на нашия живот“ Джен Лили, че любовта понякога е по-близо, отколкото очакваш, но не винаги я виждаш. Филмът разказва за Карли, която е ветеринарен лекар и тайно е влюбена в Дан, собственик на приют за кучета. За съжаление, обаче, той планира да се ожени за своята приятелка – популярна телевизионна звезда, но сестра му решава да вземе нещата в свои ръце…

По-късно от 14.15 ч. следва романтичната комедия „Най-сладкото сърце“, която ще проследи историята на гаджетата от гимназията Мади и Нейт, които се срещат отново, след като Нейт се завръща в родния си град за лекция в местната болница. Все още наранена от раздялата, Мади се опитва всячески да го избягва. В крайна сметка между тях се заражда приятелство, а Нейт ще й помогне да получи финансиране, за да разшири своята сладкарница. Възможно ли е искрите между тях да припламнат с нова сила?

Редактор: Боряна Димитрова