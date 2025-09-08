Във вторник в "Твоят ден" ще видите:

Между фактите и спекулациите – какво се знае по случая с нападението на шефа на полицията в Русе и имат ли основание защитните тези на задържаните?

От щанда до трапезата – има ли ръст в цените на основните хранителни продукти?

И още: Фалшиви лекарства за отслабване и диабет заливат мрежата. Кой носи отговорност за разпространението им?

Гледайте „Твоят ден” от 9.00 до 11.00 ч. по NOVA NEWS.

Редактор: Мария Барабашка