Командир Хикс нарежда екипът на „Специален отряд“ да се ангажира с общността, като участва в Деня на патрула. Хондо и Дийкън са натоварени със задачата да наставляват най-новите членове на екипа по време на събитието.

Междувременно отстраненият Тан използва времето си, за да разследва мистерия, която се случва близо до дома му.

Не пропускайте петнадесети епизод от хитовата криминална поредица тази вечер в 22.30 ч. по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова