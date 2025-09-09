-
Отвличане от приют за бездомни и терористична заплаха в „Специален отряд“
-
Изгубена пратка с наркотици и серия от престрелки вдигат на крак екипа на „Специален отряд“
-
Шах и мат в „Специален отряд“
-
Обир и скрити диаманти изправят на крак екипа на „Специален отряд“
-
Томас и Хигинс спасяват отвлечена жена в „Магнум“
-
„Магнум“ се впуска в опасна мисия
Гледайте петнадесети епизод от хитовата криминална поредица тази вечер в 22.30 ч. по NOVA
Командир Хикс нарежда екипът на „Специален отряд“ да се ангажира с общността, като участва в Деня на патрула. Хондо и Дийкън са натоварени със задачата да наставляват най-новите членове на екипа по време на събитието.
Междувременно отстраненият Тан използва времето си, за да разследва мистерия, която се случва близо до дома му.
Не пропускайте петнадесети епизод от хитовата криминална поредица тази вечер в 22.30 ч. по NOVA.
Редактор: Боряна Димитрова
Последвайте ни