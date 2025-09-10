Романтичен и емоционален кино следобед предстои в съботния ден в ефира на NOVA. Старт на забавленията поставя романтичната комедия „Долу любовта“ от 12.30 ч., на режисьора Пейтън Рийд. Сюжетът разказва за Барбара Новак, която превзема Ню Йорк с новата си книга „Долу любовта“. Интересното е, че книгата се превръща във феминистки манифест жените да казват "не" на любовта и "да" на кариерата, властта... и секса. Докато революционното й томче се изстрелва на върха на класациите за бестселъри, тя става мишена на известния журналист Кечър Блок - женкар, който е решен да я съсипе... Докато свалячът е твърдо решен да завладее авторката, неговият шеф, невротичният и много влюбен Питър Макманъс, се опитва да му помогне, докато сам преследва безуспешно обекта на своите въжделения, Вики Хилър, издателка и приятелка на Барбара. В главните роли зрителите ще видят звездните актьори Рене Зелуегър (известна с превъплъщението си като Бриджит Джоунс и носителка на наградата „Оскар“ за филма „Джуди“) и Юън Макгрегър (актьорът изиграл култови роли в „Трейнспотинг“, втората трилогия „Междузвездни войни“ и „Мулен Руж“) . Но дали няма да припламне любов между двамата?

По-късно от 14.40 ч. романтичната комедия „Как да разкараш гаджето за 10 дни“ ще разкаже необикновената история на Бенджамин Бари (Матю Макконахи) – рекламен агент, който се съревновава с две колежки за мащабна кампания на търговец на диаманти. Той сключва сделка с конкурентките си – акаунтът ще е негов, ако накара жена по техен избор да се влюби в него за десет дни. В играта се включва Анди Андерсън (Кейт Хъдсън), която има свой облог с шефа си – да напише материал на тема „Как да зарежеш мъж за десет дни”, за да получи разрешение да пише статии на по-сериозна тематика. Всеки във воюващите лагери има скрит мотив, но дали ще успеят да изпълнят мисията си?

