Гледайте екшън-комедията на режисьора Елизабет Банкс в събота от 22.00 ч. по NOVA
Сабина и Джейн работят за мистериозния Чарли Таунсенд, чиято агенция за сигурност и разследване се е разширила в международен мащаб. Когато авангардна технология попада в неподходящи ръце, нейният създател бива привлечена като част от новите ангели на Чарли, които са призовани да действат, залагайки живота си на карта, за да ни защитят.
С най-умните, най-смелите и най-добре обучените жени по целия свят, сега има екипи от ангели, ръководени от множество Босли, които поемат най-трудните задачи навсякъде.
Не пропускайте екшън-комедията на режисьора Елизабет Банкс в събота от 22.00 ч. по NOVA.Редактор: Боряна Димитрова
