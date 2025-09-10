Сабина и Джейн работят за мистериозния Чарли Таунсенд, чиято агенция за сигурност и разследване се е разширила в международен мащаб. Когато авангардна технология попада в неподходящи ръце, нейният създател бива привлечена като част от новите ангели на Чарли, които са призовани да действат, залагайки живота си на карта, за да ни защитят.

С най-умните, най-смелите и най-добре обучените жени по целия свят, сега има екипи от ангели, ръководени от множество Босли, които поемат най-трудните задачи навсякъде.

Не пропускайте екшън-комедията на режисьора Елизабет Банкс в събота от 22.00 ч. по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова