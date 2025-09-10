В четвъртък в "Твоят ден" ще видите:

Полша вдигна изтребители, за да свали руски дронове от територията си. Каква ще бъде реакцията на НАТО?

След новите кадри от видеокамерите – ще потегли ли в нова посока разследването за боя в Русе, при който тежко пострада шефа на полицията в града?

И още: В навечерието на първия учебен ден – ще доведат ли новите правила за пешеходците до реални резултати и как се пресича на една от най-оживените улици в столицата? Проверяваме на живо

Гледайте „Твоят ден” от 9.00 до 12.00 ч. по NOVA NEWS.

Редактор: Цветисиана Костова