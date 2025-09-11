Неделният киноследобед ще стартира с романтичната лента „Лудо влюбени“ на режисьора Кристи Уил Улф, който разказва историята на професионалната сватовница Бруклин. На ръба да загуби бизнеса си, тя получава уникална възможност да бъде представена в голямо списание, но преди това ще трябва да се изправи пред нейния приятел от детството Девин, към когото може би още изпитва чувства.

По-късно от 14.15 ч. следва романтичната комедия на режисьора Дейвид Уивър, която разказва за новоразведена учителка. В коридорите на средното училище „Остин“ тя се натъква на разведения баща на нейна ученичка, към когото започва да изпитва тайни чувства. Как ще се развият отношенията помежду им?

Не пропускайте „Лудо влюбени“ от 12.30 ч. и „В обувките на Купидон“ от 14.15 ч. в неделя по NOVА.

Редактор: Боряна Димитрова