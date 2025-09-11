-
Кои са "Новите ангели на Чарли"?
-
Светът на динозаврите оживява в "Изгубеният свят: Джурасик парк" на Спилбърг по NOVA
-
14 милиона долара за главата на Киану Рийвс в "Джон Уик 3"
-
Уил Смит е конфликтен супергерой по неволя по NOVA
-
Предателство и висок адреналин в „Бързи и яростни 8“
-
Динозаврите оживяват в “Джурасик парк” по NOVA
Гледайте „Джурасик парк 3“ в неделя от 21.00 ч. по NOVA
Третата част на супер успешната поредица, дело на режисьора Джо Джонстън ни пренася на един от островите на Коста Рика, гъстонаселен с кръвожадни, генетично създадени динозаври.
Сам Нийл се завръща в ролята на д-р Алан Грант – учен, примамен от богатата двойка Пол и Аманда Кърби, които го канят да посети острова заедно с тях. След като самолетът им се разбива, става ясно, че семейство Кърби всъщност не са отишли там случайно – те търсят сина си, изгубен след инцидент с парапланер.
Заклещени на острова, Грант и спътниците му откриват болезнени истини – някои от чудовищата са придобили по-напреднали способности за общуване, а ужасяващият Тиранозавър Рекс вече има по-едър и смъртоносен съперник.
Не пропускайте „Джурасик парк 3“ в неделя от 21.00 ч. по NOVA.Редактор: Боряна Димитрова
Последвайте ни