Третата част на супер успешната поредица, дело на режисьора Джо Джонстън ни пренася на един от островите на Коста Рика, гъстонаселен с кръвожадни, генетично създадени динозаври.

Сам Нийл се завръща в ролята на д-р Алан Грант – учен, примамен от богатата двойка Пол и Аманда Кърби, които го канят да посети острова заедно с тях. След като самолетът им се разбива, става ясно, че семейство Кърби всъщност не са отишли там случайно – те търсят сина си, изгубен след инцидент с парапланер.

Заклещени на острова, Грант и спътниците му откриват болезнени истини – някои от чудовищата са придобили по-напреднали способности за общуване, а ужасяващият Тиранозавър Рекс вече има по-едър и смъртоносен съперник.

