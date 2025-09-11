В петък в "Твоят ден" ще видите:

Омбудсманът призова МВРи здравното министерство да даде списък на всички лекарства, които реагират като наркотици. Какъв ще е ефектът от мярката?

Спешна среща на Съвета за сигурност по искане на Полша. Провокация или инцидент стои зад нарушеното въздушно пространство?

На прага на първия учебен ден. Какво показва анализът на Института за пазарна икономика за най- слабите училища в страната?

Редактор: Дарина Методиева