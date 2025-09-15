Според Гала Маги Томова е най-добрият избор за водеща на формата „Диви и красиви“ и днес тя е специален гост в студиото на „На кафе“, където разказва за новото си амплоа в романтичното риалити. Тя споделя, че е била много изненадана от поканата да е водеща, тъй като няма подобен опит. Въпреки това, след като разбира концепцията на предаването, в което се търси наистина любовта и чистите отношения, веднага се съгласява.

„Беше интересна идеята в началото мъжете и жените да бъдат разделени, защото в днешно време обръщаме повече внимание на физическите белези, отколкото да опознаем емоционално и душевно партньора. Искахме да обърнем повече внимание на това, не само на външния вид. Точно това ме впечатли в идеята за този сезон. Затова веднага казах „да“. Обикновено в живота ми така се случва - да се гмурвам в дълбокото и след това да се уча да плувам. Беше ме страх и се радвам, че има някой друг, който да прави оценката. Аз съм много критична към себе си и винаги смятам, че мога да дам повече и да се справя по-добре. Това е пътят, по който искам да вървя. Има какво да науча и да се развивам“, споделя водещата на романтичното риалити.

Маги признава, че не чете никакви коментари за себе си, тъй като знае, че ще й повлияят и то негативно. Знае, че не трябва да ги приема лично, но това се случва. За нея най-важна е подкрепата на родителите, близките и приятелите й, които я познават истински.

„Имах съмнения дали всички са в риалитито, за да намерят любовта или искат по лесен начин да станат разпознаваеми и популярни. Но участници, които усещат, че не могат да открият любовта и своята половинка, се отказват. На много от церемониите, те дават гривната на любовта на двойка, която я е загубила и трябва да бъде спасена. Това истински ме впечатли и съм щастлива от това, че са там да търсят любовта“, коментира предизвикателствата, през които преминават участниците в „Диви и красиви“.

Водещата признава, че се е опитвала да се дистанцира, но тъй като е силно емоционален човек, емоциите на участниците са минавали през нея. Не е искала да е пристрастна и се е старала да не показва чувствата си, за да не влияе на играта.

„За съжаление съм имала челни сблъсъци с любовта и също така и много разочарования. Затова сега съм много предпазлива и трудно се доверявам. За мен любовта е уют и спокойствие. Искам да знам, че в човека до мен ще имам пълно доверие и вяра. Това е важно за мен, тъй като през годините, това ме е разклащало и разочаровало. Много съм лоялна и отдадена на отношенията си и не искам по-малко от това, което мога аз да дам на отсрещната страна,“ признава Маги.

Според нея формата, въпреки лекотата, с която се гледа, изважда на преден план и наболели социални теми, от които всеки може да си вземе по нещо. Пример за това са въпросите до колко сме толерантни един към друг, толерантни ли сме към по различните от нас и др. Категорична е, че общуването ни с различните може само да ни обогати и да ни даде повече.

„До края на предаването динамиката между двойките е голяма. Има страхотни обрати и финалът ще бъде заснет на 19 септември ексклузивно, на живо. Феновете на предаването могат да дойдат и да гледат. В социалните мрежи има линкове, на които могат да направят своята резервация и да запазят местата си. Всички зрители на NOVA ще гледат финала тази събота, 20 септември от 21.00 ч. До последно се очакват сериозни развръзки и обрати. Динамиката е много голяма и дори аз самата на моменти си личи колко съм изненадана от всичко това, което се случва“, разкрива водещата.

Близката й приятелка Маги Джанаварова се включи със специален поздрав и разказа любопитна история, свързана с приятелството им.

„Маги е едни от онези хора в живота ми, които олицетворяват женствеността в най-висшата и чиста форма. В това отношение не спира да ме вдъхновява. Тя е много интересна и цветна личност, със страхотно чувство за хумор. Горда съм и щастлива с това, което прави в „Диви и красиви“. Знаех, че ще е блестяща като водеща, но вече всички могат да го видят“, сподели в ефира на „На кафе“ Маги Джанаварова.

