Тази седмица в рубриката „Новите известни“ е Йордан Крачунов - първият победител в първия онлайн сезон на „Диви и красиви“. Пред Василена Гръбчева той разказва за инцидента, който претърпява само няколко месеца след победата. След катастрофа с мотор, той губи единия си крак. От този момент животът му се променя и това му дава нова посока. Целта е да предизвиква себе си и да вдъхновява, да дава надежда и да покаже, че няма невъзможни неща.

За част от аудиторията Йордан е известен като победителят в „Диви и красиви“ сезон 1, но за други е познат от социалните мрежи, в които показва как се подлага на различни предизвикателства.

Разказва, че се записва за романтичното предаване на шега, но го печели.

„Победата ми донесе допълнителна разпознаваемост. Благодарение на „Диви и красиви“ след това се запознах с приятелката ми и сме заедно почти година и половина. На 27 септември 2024 година излизах за снимките на една реклама. След 200 метра изгубих контрол на мотора и се ударих в стълб. Това довежда до усукване на крака ми и няколко дни по-късно до ампутация. Прекарах 17 дни в кома, със застрашаване на живота ми, след спукан панкреас. Нямах високи шансове за оцеляване. Но съм тук, благодарение на това, че съм прекарал живота си в трениране. Думите на лекарите са, че ако не бях толкова физически здрав, щях да си отида. Не съм карал с висока скорост, а бях зад учебен автомобил, който исках да изпреваря. При тази маневра изгубих контрол и паднах“, разказва той.

Крачунов признава, че няма категория за управлението на този мотор. Има за кола, но не и за този мотор. Признава си, че това е изключителна глупост, но го е осъзнал прекалено късно.

„Апелът ми към всички, които ме гледат е мислете преди да правите някои неща, защото не сме безсмъртни“, категоричен е Йордан.

Споделя, че често има гласове в главата, които го определят като провал, а черните мисли водят до тайно плакане. Но човекът до него, семейството и близките му, които наистина са до него, те са най-важното нещо в живота му.

Крачунов е направил youtube канал, който се казва „Крачка напред“, в който се подлага на различни предизвикателства. Кани различни гости, които са в неговото състояние или с подобна съдба и всичко се заснема от камерата. Идеята на канала е да се разрасне и да стане едно голямо общество, което да се превърне в ядро или фондация, насочена към хора с подобни съдби.

„Правя го за собствено удовлетворение, че мога да преодолея същите предизвикателства, през които съм минал преди. Отделно искам да служа за добър пример на хората, които са в това положение да видят, че живота продължава и не е толкова страшно“, признава Йордан.

