Двама души ще се разделят с любовното риалити
В седмицата на големия финал на „Диви и красиви“ една двойка ще се огледа в очите на останалите чрез първия открит вот в романтичната надпревара. Споразумения и тактически ходове ще предшестват гласуването. Партньорите в някои от двойките няма да са на едно мнение кого да подкрепят. Ще доведе ли това до разклащане на отношения и разместване на пластовете броени дни преди финалната развръзка?
Ясни са първите полуфиналисти в „Диви и красиви“
Сериозен спор между Джулия и Николай ще помрачи щастието им след трудната победа в последното изпитание за двойки и прекараната нощ насаме. Студентката ще понесе тежки обвинения от своя партньор, а напрежението между тях ще е толкова голямо, че двамата ще изберат да подарят част от наградата си. Какво ще ги накара да се усъмнят, че са един за друг и могат да продължат живота си?
Безпощадна битка изпитва силата на чувствата в „Диви и красиви“
Междувременно Ванеса и Стефан ще преживеят незабравими мигове в морското приключение, което получиха като подарък от най-близките им хора в Палата на любовта – Джулия и Николай. Двамата ще имат време да обсъдят бъдещето си заедно и това как виждат живота си след риалити формата.
Защо Елвира и Радослав ще се превърнат в обект на нападки от страна на Ренета и как Ивелина ще защити връзката си с Николай Масурски?
Не пропускайте да видите в новите епизоди на „Диви и красиви“ във вторник, четвъртък и петък от 22:00 ч. Големият финал на романтичното приключение, в което зрителите ще определят победителите чрез гласуване в приложението NOVA PLAY, предстои в събота, 20 септември, от 21:00 ч. по NOVA.
Зрителите на NOVA избират победителите в романтичната надпревара. Гласувайте за двойките в приложението NOVA PLAY вече е активно.
Всичко за "Диви и красиви" може да откриете на сайта на предаването, както и в официалните Facebook страница, Instagram профил и TikTok профил.
