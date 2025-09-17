В четвъртък в "Твоят ден" ще видите:

Депутатите гласуват петия вот на недоверие срещу правителството. Каква ще е развръзката? Предаваме на живо.

Предлагат парламентът да избира шефовете на ДАНС и разузнаването. Какъв е прочитът на конституционалистите?

И още: защо работодателите поискаха замразяване на минималната работна заплата, а синдикатите се обявиха против?

Гледайте „Твоят ден” от 9.00 до 13.00 ч. по NOVA NEWS.

Редактор: Дарина Методиева