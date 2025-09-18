-
Сблъсъкът на капитаните решава съдбата на един от номинираните в “Игри на волята”
-
Водещите на Big Brother Алекс Богданска и Башар Рахал обещават цветно и различно предаване
-
Маските падат с първия полуфинален тест за двойките в „Диви и красиви“
-
Павлови предизвикват Тийнейджъри в "Семейни войни"
-
Добра печалба в "Сделка или не"
-
„Пресечна точка”: За петия вот на недоверие и за цените на стоките
Темите и гостите в предаването в петък от 9.30 ч.
В петък Графа по добре да сме подценявани или надценявани?
Коментираме „Игри на волята“ с Мартина, Фифо и Гешев.
В пътят на красотата с Ина разходка из терасата на Нели Сано.
„Хвърчащите хора“ с Димитър Караманчев и неговата програма за учене без учене.
Повече за предаването може да намерите във Facebook страницата на "На кафе".
Гледайте "На кафе" в петък от 9.30 ч. по NOVA.Редактор: Райна Аврамова
