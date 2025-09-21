-
Броени часове до старта на хитовото риалити Big Brother по NOVA
-
"Съдебен спор" заради имот, потънал в боклук
-
„Събуди се“: Big Brother вижда всичко, но какво ще видим ние?
-
Зрелищна кастинг битка определя следващите участници в “Игри на волята”
-
Мария Игнатова и Кико: „Пееш или лъжеш“ е брутално смешно и забавно шоу
-
Финалът на романтичното приключение „Диви и красиви“ е тази вечер
Победителят от сезон 6 на хитовото риалити прави своята равносметка година по-късно. Сезон 7 на Big Brother започва тази вечер от 20.00 ч. по NOVA
Едно от любимите на милиони българи предавания – социалният експеримент Big Brother се завръща в ефира на NOVA тази вечер от 20.00 ч. Преди да започне новия сезон, репортерът на NOVA Юлиян Стоянов, специално за „Събуди се“, отива на гости при Марио – победителят от предишния сезон 6 на хитовото риалити. Той ще ни разкаже как този мащабен социален експеримент продължава да променя живота му. Марио работи в новия си салон, който е с обновена визия.
„Big Brother за мен бе като прераждане. Беше като спасение и след победата имах възможност да променя живота си към по-добро“, признава Марио.
Водещите на Big Brother Алекс Богданска и Башар Рахал обещават цветно и различно предаване
Той разказва, че печалбата от Big Brother я е оползотворил, за да помогне да се направят зъбите на родителите му, както и за собствените му зъби. Голяма част отива за ремонт на салона му и също така създава песни. Има желание да построи къща на баща му и майка му и в момента е в разговор с компания да изградят дом за родителите му.
„Имам желание след това да направя Академия за деца израснали в институции или полу сираци. Едно момиче, което работи при нас е полу сирак и съм й изключително благодарен“, споделя победителят в риалитито.
Big Brother идва още по-цветен на 21 септември по NOVA
Как приема славата след участието му в най-гледаното риалити в ефира?
„Благодарен съм, че хората са видели човечността и душата ми и ми се радват от сърце. Надявам се, че човекът, който ще спечели следващия Big Brother да е човек със сърце и да промени живота си към по-добро. Преди се чувствах неудовлетворен, но се надявам в бъдеще, след като направя дом за родителите ми, което ми е приоритет, да направя Академията“, каза Марио.
Не пропускайте старта на най-чаканото риалити в телевизионния ефир тази вечер, 21 септември по NOVA и разберете първи кои са новите обитатели на Къщата.
Всичко за Big Brother може да откриете в сайта nova.bg, както и в официалните Facebook страница, Instagram профил и TikTok профил на предаването.
Последвайте ни