Едно от любимите на милиони българи предавания – социалният експеримент Big Brother се завръща в ефира на NOVA тази вечер от 20.00 ч. Преди да започне новия сезон, репортерът на NOVA Юлиян Стоянов, специално за „Събуди се“, отива на гости при Марио – победителят от предишния сезон 6 на хитовото риалити. Той ще ни разкаже как този мащабен социален експеримент продължава да променя живота му. Марио работи в новия си салон, който е с обновена визия.

„Big Brother за мен бе като прераждане. Беше като спасение и след победата имах възможност да променя живота си към по-добро“, признава Марио.

Водещите на Big Brother Алекс Богданска и Башар Рахал обещават цветно и различно предаване

Той разказва, че печалбата от Big Brother я е оползотворил, за да помогне да се направят зъбите на родителите му, както и за собствените му зъби. Голяма част отива за ремонт на салона му и също така създава песни. Има желание да построи къща на баща му и майка му и в момента е в разговор с компания да изградят дом за родителите му.

„Имам желание след това да направя Академия за деца израснали в институции или полу сираци. Едно момиче, което работи при нас е полу сирак и съм й изключително благодарен“, споделя победителят в риалитито.

Big Brother идва още по-цветен на 21 септември по NOVA

Как приема славата след участието му в най-гледаното риалити в ефира?

„Благодарен съм, че хората са видели човечността и душата ми и ми се радват от сърце. Надявам се, че човекът, който ще спечели следващия Big Brother да е човек със сърце и да промени живота си към по-добро. Преди се чувствах неудовлетворен, но се надявам в бъдеще, след като направя дом за родителите ми, което ми е приоритет, да направя Академията“, каза Марио.

