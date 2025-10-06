-
В „Денят на живо” на 7 октомври ще видите
В „Челюсти” на 7 октомври ще видите
В „Твоят ден” на 7 октомври ще видите
Напрегнат сблъсък разпределя териториите на “Игри на волята” тази вечер
„На кафе“ с Йоана Захариева и Спас Кьосев, Залия от „Един за друг“ и певиците сестри Диневи
Среща със Стефани от Big Brother и бащата на детето, което очаква
Какви са темите в следобедния блок на NOVA NEWS във вторник
В "Социална мрежа" на 7 октовмри от 15:20 ч. очаквайте:
След случая на агресия в детска градина: Неправителствени организации настояват за спешни реформи в детското правосъдие и в системата за закрила на децата.
Светлина в дълбините: В пълнометражен филм подводният фотограф Пламен Вукадинов разкрива своя морски свят на деца в неравностойно положение.
Не пропускайте "Социална мрежа" всеки делничен ден от 15:20 ч.
