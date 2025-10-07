-
Иван и Мина ще влязат в остър конфликт тази вечер в Big Brother
В „Твоят ден” на 8 октомври ще видите
В „Денят на живо” на 8 октомври ще видите
Kлючова капитанска битка променя хода на Войната на племената в “Игри на волята”
„На кафе“ с Васко Василев, Лияна и коментарно студио с най-любопитното от Big Brother
Мечтана печалба в "Сделка или не"
Какви са темите в следобедния блок на NOVA NEWS в сряда
В "Социална мрежа" на 8 октовмри от 15:20 ч. очаквайте:
След влизането ни в еврозоната: Какви промени ще настъпят след 1 януари при пазара на имотите, ипотечните кредити и лихвите?
В сезона на вирусите: Как да се храним, за да сме здрави и най-честите грешки, които допускаме, в опит да подсилим имунитета си.
Не пропускайте "Социална мрежа" всеки делничен ден от 15:20 ч.Редактор: Станимира Шикова
