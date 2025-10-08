-
"Пресечна точка": За "санитарен кордон" около президнета и реформите в образованието
В „Твоят ден” на 9 октомври ще видите
Военно положение води до сълзи в Big Brother тази вечер
Тежки загуби очакват племената в “Игри на волята” тази вечер
„На кафе“: специална среща със стратега на „Игри на волята“ – д-р Петров
Студио Big Brother: Скандали, признания и любовни искри пренареждат отношенията в Къщата
Какви са темите в следобедния блок на NOVA NEWS в четвъртък
В "Социална мрежа" на 9 октомври от 15:20 ч. очаквайте:
От безводието до потопа: Каква е връзката между екстремните природни явления и какви климатични предизвикателства ни очакват в бъдеще?
Сексуалното насилие над малолетни: Кои са сигналите, че детето е станало жертва на престъпление и как да го подкрепим психически и емоционално?
Не пропускайте "Социална мрежа" всеки делничен ден от 15:20 ч.Редактор: Мария Барабашка
