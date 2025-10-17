В последния епизод на шоуто “Сделка или не”, участие взе Мария Димитрова от Пловдив.

Мария излезе с кутия номер 14, която размени за номер 19 с първата оферта на Банкера. След като взе желаната кутия, тя уверено отказа оферти за 3000 лв. и 5000 лв., както и друга смяна. Приближавайки се до финала, напрежението се покачи, когато в последните три кутии останаха 0,50 лв., 100 лв. и 50 000 лв. Последния избор на кутия усмихна Мария още повече, защото с нея отстрани най-малката сума и 50 000 лв. останаха във финалните две кутии. Срещу тях бяха едва 100 лв. и Мария разумно прие офертата от 15 000 лв. Но когато отвори своята кутия, голямата сума се оказа в нея. Мария можеше да спечели още по-голяма печалба, но рискът бе голям, а тя си тръгва с добра награда за своята игра в „Сделка или не“ и много положителни емоции, които да разказва.

Редактор: Райна Аврамова