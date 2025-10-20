-
Цвети: Стискам палци Давид да спечели Big Brother!
-
Роднинкови срещу Шамандурови в "Семейни войни"
-
Цвети от Big Brother: Бях малтретирана физически по време на бремеността ми! (ВИДЕО)
-
„Събуди се“: За царете, пешките и ходовете по върховете на държавата
-
Йоана от „Игри на волята“: Аз горя за Арената и съжалявам, че не участвах в повече битки на нея
-
Четирима съквартиранти в oжесточен сблъсък за оставане в Big Brother
Гледайте тв играта от 18.00 ч. по NOVA
В последния епизод на предаването „Сделка или не“ участие взе Вероника Биковска от Плевен.
За своята игра, Вероника излезе с кутия номер 10. Банкерът започна с първа оферта от 2500 лв., която тя отказа, а след това покачи офертите си на 3000 лв., 4000 лв. и 4500 лв. Вероника отхвърли и тези предложения, а когато получи възможност да смени кутията си, реши да вземе номер 4. Най-високата останала сума в играта бе 10 000 лв., която тя разкри в следващите три кутии. В последните неотворени останаха 100 лв., 500 лв. и 7500 лв. Тя отказа предложената смяна, а за лош късмет след това се раздели и със 7500 лв. С последната оферта замени номер 4 за номер 13, надявайки се все пак да вземе кутията с по-голямата сума. За съжаление, в нея на финала се оказаха 100 лв., които Вероника спечели от своята игра в „Сделка или не“.
Кой ще е късметлията, чието име ще изтегли компютъра днес и как ще се развие неговата игра – гледайте „Сделка или не“ тази вечер от 18:00 ч. по NOVA.Редактор: Боряна Димитрова
Последвайте ни