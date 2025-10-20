-
В „Челюсти” на 21 октомври ще видите
„Пресечна точка”: За охраната в моловете и политиката на Тръмп
В „Твоят ден” на 21 октомври ще видите
Сурова битка за територия в “Игри на волята” тази вечер
„На кафе“ с Явор Борисов, Аня Пенчева и мецосопраното Гергана Николаева
Цвети: Стискам палци Давид да спечели Big Brother!
Какви са темите в следобедния блок на NOVA NEWS във вторник
В "Социална мрежа" на 21 октомври от 15:20 ч. очаквайте:
Родители на деца, убити на пътя и неправителствени организации настояват за по-бързо и справедливо правораздаване по делата за тежки пътни инциденти. Какви са исканията им?
Малки стъпки на големи герои: една трета от недоносените бебета са изложени на риск от дългосрочни физически и когнитивни затруднения. Как да ги подкрепим?
Не пропускайте "Социална мрежа" всеки делничен ден от 15:20 ч.Редактор: Дарина Методиева
