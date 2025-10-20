В "Социална мрежа" на 21 октомври от 15:20 ч. очаквайте:

Родители на деца, убити на пътя и неправителствени организации настояват за по-бързо и справедливо правораздаване по делата за тежки пътни инциденти. Какви са исканията им?

Малки стъпки на големи герои: една трета от недоносените бебета са изложени на риск от дългосрочни физически и когнитивни затруднения. Как да ги подкрепим?

Не пропускайте "Социална мрежа" всеки делничен ден от 15:20 ч.

Редактор: Дарина Методиева