„Пресечна точка”: За стабилността на управлението и подготовката на младите шофьори
В „Денят на живо” на 22 октомври ще видите
Емоционални сблъсъци и напрежение в Къщата на Big Brother
В „Твоят ден” на 22 октомври ще видите
Капитаните в “Игри на волята” ще се борят за своето оцеляване
„На кафе“ с Карлос Насар и най-интересното от Къщата на Big Brother
Какви са темите в следобедния блок на NOVA NEWS в сряда
В "Социална мрежа" на 22 октомври от 15:20 ч. очаквайте:
Губим около 300 донорски ситуации годишно, даваме органи на други страни, а България е на последно място в ес по брой трансплантации. Кои са причините?
Грамотност от самото начало: как да насърчим ранното четене, да помогнем на децата да развият речника си и да заобичат книгите?
Не пропускайте "Социална мрежа" всеки делничен ден от 15:20 ч.Редактор: Цветина Петрова
