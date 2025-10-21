В "Социална мрежа" на 22 октомври от 15:20 ч. очаквайте:

Губим около 300 донорски ситуации годишно, даваме органи на други страни, а България е на последно място в ес по брой трансплантации. Кои са причините?

Грамотност от самото начало: как да насърчим ранното четене, да помогнем на децата да развият речника си и да заобичат книгите?

Редактор: Цветина Петрова