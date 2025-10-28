-
Какви нови коалиции и съюзи ще се формират в Резиденцията и Изолатора?
Лидерите на двете останали племена в “Игри на волята” - Теодор-Чикагото и Ръждавичка, ще се изправят един срещу друг в напрегнат капитански дуел тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. Водачите на Лечителите и Феномените ще сложат началото на новия етап в екстремното риалити, в който битките, обратите и спиращите дъха моменти ще следват участниците неотлъчно.
Едно племе изчезва от картата на “Игри на волята” тази вечер
Новодошлите ще опитат да намерят своето място в отборите, които ги посочиха за свои избраници след разпадането на Завоевателите вчера. Ивайло, Радостина, Николета и Кристиан ще трябва да намерят път към сплотените Сини, докато Томи, Мирослав и Дечо ще направят първи крачки към някоя от двете коалиции при Зелените.
Любимецът на зрителите Раду отново стъпва на Арената на “Игри на волята”
Кой ще надделее в капитанския сблъсък? Как ще бъдат приети новите попълнения на Лечителите и Феномените? И ще може ли д-р Пекин да си върне властта в Изолатора?
Ще разберете в премиерния епизод на “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.
