Лидерите на двете останали племена в “Игри на волята” - Теодор-Чикагото и Ръждавичка, ще се изправят един срещу друг в напрегнат капитански дуел тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. Водачите на Лечителите и Феномените ще сложат началото на новия етап в екстремното риалити, в който битките, обратите и спиращите дъха моменти ще следват участниците неотлъчно.

Едно племе изчезва от картата на “Игри на волята” тази вечер

Новодошлите ще опитат да намерят своето място в отборите, които ги посочиха за свои избраници след разпадането на Завоевателите вчера. Ивайло, Радостина, Николета и Кристиан ще трябва да намерят път към сплотените Сини, докато Томи, Мирослав и Дечо ще направят първи крачки към някоя от двете коалиции при Зелените.

Любимецът на зрителите Раду отново стъпва на Арената на “Игри на волята”

Кой ще надделее в капитанския сблъсък? Как ще бъдат приети новите попълнения на Лечителите и Феномените? И ще може ли д-р Пекин да си върне властта в Изолатора?

Ще разберете в премиерния епизод на “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.

Всичко за “Игри на волята” 7 може да откриете в сайта, както и в официалните Facebook страница, Instagram профил и TikTok профил на предаването. Официалният подкаст на екстремното риалити “След Игрите” можете да гледате в Nova Play, Vbox7 и YouTube и следете всичко най-интересно за подкаста във Facebook, Instagram и TikTok .

Редактор: Райна Аврамова