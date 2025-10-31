Духовитият китарист Недялко Дочев-Дечо приключи участието си в екстремното риалити “Игри на волята” след загуба в битката за оцеляване тази вечер. Той се изправи срещу съотборника си Дино, фермерът Кристиан и стюардесата Николета от племето на Феномените в четворна елиминация, след която се раздели с Арената.

Зрелищна четворна елиминация в “Игри на волята” тази вечер

Вечерта започна със заплетен племенен съвет за загубилите битката вчера Феномени. Грешка от страна на новото попълнение Радостина при гласуването даде шанс на бившия капитан на Завоевателите Ивайло да играе стратегически, изпращайки Николета на сблъсък за спасение заедно с неговия най-близък човек в отбора - Кристиан.

На кого ще стискат палци Гизем, Мастагарков и д-р Петров в „Игри на волята“?

Бойното поле приветства четиримата номинирани с четворно елиминационно съревнование. Борецът Дино постигна впечатляваща победа, донесла му награда от 100 златни гроша и шанс да посочи победител в предстоящата кастинг битка утре. Втора, след оспорван дуел с Кристиан, стана Николета, която се сдоби с 50 златни гроша. Трудности на повелителя на Блатото Дечо с едно от препятствията му попречиха да продължи участието си в надпреварата.

Младият музикант е следващият гост в подкаст поредицата “След Игрите”. Заедно с водещата Ваня Запрянова той обсъди трънливия път до голямата игра и сбъдването на голямата си мечта. Специални гости в изданието са участничката от шести сезон Анита и поп фолк певецът Галин, който е сред най-големите фенове на формата. Епизодът е наличен в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

Утре приключенията в Дивия север продължават с ново завръщане. Участничката от миналогодишния сезон на екстремното риалити Полина Пелипенко ще опита да заслужи място в звездния отбор на предаването. Дали ще успее, не пропускайте да разберете в “Игри на волята” в събота, 1 ноември, от 20:00 ч. по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова