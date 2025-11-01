Класическият музикант Дечо бе един от най-любимите участници в сезон 7 на „Игри на волята“. Той влезе в предаването с необичайна визитка – беше 105 кг., свири на класически инструмент и е бивш състезател по плуване, но се превърна в Краля на Блатото. Въпреки предубежденията, той успя да покаже волята си на всички, да устои на 4 седмици на Блатото и да се докаже на Арената на екстремното риалити. След тежка битка, той напусна формата, но днес е в студиото на „Събуди се“, където поздравява всички будители. Дечо разказва, че идва от семейство на будители – майка му е учител, а и той самият върви по стъпките й да предава знанието нататък. Днешният ден семейството му го отбелязват традиционно със слушане на хубава класическа музика и посещения на театър.

„Тъй като аз се занимавам с култура, не бих казал, че получих 100% подкрепа от близките ми. „Игри на волята“ е спортно предаване и всички в него са много добре подготвени, като някои ходят на специални трасета с години. Подкрепяха ме, но имаше и чувство на несигурност. Аз реших да хвърля китарата, да хвана първия самолет от Хамбург и да се пробвам без никаква подготовка. Последните месеци дори бях спрял да се подготвям, защото не очаквах да ме изберат. Дойде ми като шок факта да изляза на Арената и да се боря с тези невероятни атлети“, признава участникът.

Дечо е щастлив, че е успял да сбъдне голямата си мечта и да стане част от „Игри на волята“. Това е единственото предаване, което следи по телевизията.

„Една от главните ми цели, когато влязох в предаването, е да покажа, че и нормалните хора имаме шансове. Споделям с феновете какъв е минимума от подготовката, която трябва да имат. Надявам се да ги мотивирам и да им дам надеждата да кандидатстват на кастинг. Миналата година станахме свидетели на един доста спортен сезон, но за мен я нямаше нотката на риалити“, коментира примера, който даде с участието си на обикновените зрители, които биха искали да станат част от приключението „Игри на волята“.

След първата му битка с Крис, си е мислел, че няма да продължи, но успява да се класира за Блатото и устоява на лишенията. Доволен е, че е успял да влезе в истинската игра, но не мисли, че е имал шансове за финал. Разказва, че е свалил около 20 кг. на Блатото.

„Мечтата ми да участвам в „Игри на волята“ се запали чрез моята приятелка, която е голям фен на предаването. Реших си, че искам да участвам каквото и да ми струва това. Исках да бъда един от любимците й. Сега тя е щастлива от участието ми, въпреки че не се представих толкова блестящо чисто физически на самите арени. Във водата нямах затруднения. Винаги има място за подобрения“, признава причините да се включи в надпреварата Дечо.

„Желая да спечели Ради, защото тя е толкова изстрадала, колкото и аз. Залагам на нея и Калин“, разкрива своите фаворити за финалисти Недялко Дочев – Дечо.

