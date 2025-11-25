В шестия епизод на „Клетката“ напрежението се покачва още повече, когато се разкрива една от най-големите мистерии още от първия сезон, а именно: кой е действителният убиец на Валери Гендов-Шандо (Явор Ралинов). Как разбулването на истината ще промени хода на събитията и какво влияние ще има върху съдбата на всички герои?

Затворничките избират кметица, а Ина разкрива злокобна тайна в „Клетката“

Междувременно, еротично видео от затвора „обикаля“ интернет и предизвиква огромен обществен скандал. Нецензурните кадри шокират медиите и социалните мрежи, а директор Бочев (Веселин Калановски) започва спешно разследване. Кой е забъркан в инцидента, какъв поразяващ обрат ще настъпи зад решетките след проверката и как ще се отрази този случай на бившия инспектор Димитър Пелев (Асен Блатечки)?

„Клетката“ 2: Сблъсък на доброто и злото във всеки от нас

Тайното производство на нелегален алкохол е на път да превърне Михаела (Маргарита Лъчезарова) в най-голямата звезда в женския затвор. Ина (Гергана Данданова) с изумление наблюдава как лишените от свобода се подмазват на дъщеря й, опитвайки да се сближат все повече с нея. Притеснената майка не знае причината, но се опасява, че в това със сигурност има нещо нередно. Като новоизбрана „кметица“ тя е натоварена от началството със задачата да разбере от къде идва алкохолът и как стига до затворничките. Какви методи ще използва, за да стигне до истината, дали ще успее и пред кого ще си изпусне нервите?

Опасно завръщане, нов герой и сделка с дявола в „Клетката“

И докато Арнаудова търси начини да разкрие схемата, пропастта между майка и дъщеря неизбежно расте. Михаела е разочарована от Ина, защото започва да вярва на слуховете, че нейната майка е новият човек на безпощадния надзирател Горанов (Веселин Петров). А Ина, от своя страна, се страхува, че изпуска дъщеря си, виждайки, че тя наивно се подхлъзва в престъпни схеми, за да си заслужи уважението на затворничките. До къде ще стигне разривът между двете?

Неочакван обрат за Тото и София в „Клетката“

Тодор Арнаудов (Мартин Димитров) е приклещен в капана на Архонта (Боян Младенов), чиято мръсна поръчка вече изпълнява. За своя изненада, Тото все пак успява да води добре играта на котка и мишка с екстравагантния милионер Никола Харалампиев-Хами (Димитър Живков) и той най-накрая сякаш се хваща на въдицата. Проектът за построяване на българска писта за Формула 1 напълно го завладява и Хами е готов да плати, за да се включи със собствен дял в него. Тото усеща как стъпва по съвсем тънък лед и може да бъде разкрит всеки момент. Една инфарктна случайност залага на карта цялата измама и съответно живота на Арнаудов. Ще се справи ли с изпитанията или ще бъде разобличен?

