В понеделник в "Денят на живо с Наделина Анева" ще видите:

Бюджетът на София и парите за транспорт – разговор с общинския съветник от ВМРО Карлос Контрера.

И още: кризата с боклука и визията за столицата догодина – гост председателят на групата на БСП в Столична община Иван Таков. В „Денят на живо“ с Наделина Анева след новините в 17.

Не пропускайте „Денят на живо с Наделина Анева“, след новините в 17 часа.

Редактор: Ралица Атанасова