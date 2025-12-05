Не пропускайте „Денят на живо с Наделина Анева”, след новините в 17 часа
В понеделник в "Денят на живо с Наделина Анева" ще видите:
Бюджетът на София и парите за транспорт – разговор с общинския съветник от ВМРО Карлос Контрера.
И още: кризата с боклука и визията за столицата догодина – гост председателят на групата на БСП в Столична община Иван Таков. В „Денят на живо“ с Наделина Анева след новините в 17.
Редактор: Ралица Атанасова
